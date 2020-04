Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hochstand angezündet und Wald in Brand gesteckt

Geilenkirchen-Grotenrath (ots)

Unbekannte Personen zündeten am Dienstag, 21. April, gegen 10.45 Uhr, an der Teverner Heide, in der Nähe der Waldstraße, einen abgebauten Hochstand an. Hierdurch geriet ebenfalls das Unterholz eines Waldstückes in Brand. Die Flammen konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei Heinsberg hat die Ermittlungen in Bezug auf eine Brandstiftung aufgenommen. Das Kriminalkommissariat Geilenkirchen bittet Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, oder die Personen gesehen haben, die damit in Verbindung stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

