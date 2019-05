Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten, Händelstraße, bewaffneter Raub auf Geschäft

Recklinghausen (ots)

Am 06.05.2019 betrat um 19.03 Uhr ein maskierter schlanker Mann das Geschäft in Dorsten, bedrohte die Kassiererin mit einer schwarzen Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt des Geldes flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt Dorsten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Täterbeschreibung: Deutscher, männlich, 170cm groß, schlank, ca. Ende 20, "gewollter" Dreitagebart, bekleidet mit dunkler Jeans, schwarzer Jacke, grauem Cappy, weißen Turnschuhen, relativ großer schwarzer Rucksack, maskiert mit einem Tuch vor dem Gesicht.

