Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen stahlen unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses an der Herner Straße von einem ausgestellten Auto alle vier Räder. Die Täter hatte das Fahrzeug auf Pflastersteine gestellt und die Räder abmontiert.

Heute, in der Zeit von 1 bis 9 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in die Räume einer Pizzeria auf der Bochumer Straße ein. Die Täter stahlen Bargeld.

Marl

Heute, gegen 2 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in ein Hotel auf dem Lohmühlenweg ein. Im Restaurant suchten die Täter nach Diebesgut. Als Alarm auslöste flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld.

Dorsten

In der Nacht zu Samstag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in den Bürotrakt einer Firma auf der Straße Burenkamp ein. Sie durchsuchten dann mehrere Büroräume und nahmen zumindest einen PC-Tower, zwei Seilwinden und mehrere Sektflaschen mit.

Am Wochenende (Freitagnachmittag bis Montagmorgen) kletterten unbekannte Täter auf das Dach der Dietrich-Bonhoeffer-Hauptschule an der Marler Straße, brachen dann eine Lichtkuppel auf und drangen ins Gebäude ein. Sie suchten in mehreren Räumen nach Diebesgut und nahmen zumindest einen Beamer mit.

Haltern am See

In der Zeit von Freitag bis Sonntag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf, um in ein Wohnhaus auf der Hochstraße einzudringen. Die Täter suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Bottrop

Samstagabend wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Osterfelder Straße eingebrochen waren. Die Täter waren in die Wohnung gelangt, nachdem sie die Balkontür aufgehebelt hatten. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Samstag, in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr, waren unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße Wildenhoff eingebrochen. Die Täter waren ins Haus gelangt, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Nach Durchsuchen mehrerer Räume nahmen die Täter Bargeld, Schmuck und Uhren mit.

Heute Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter auf einem Baustellengelände an der Essener Straße einen Baucontainer aufgebrochen hatten und verschiedene Elektrowerkzeuge gestohlen hatten. Darüber hinaus brachen sie an zwei Baumaschinen die Tankdeckel auf und zapften Dieselkraftstoff ab.

Gladbeck

Freitagnachmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte in ein Wohnhaus auf der Tauschlagstraße eingebrochen waren. Die Täter hatten die Hauseingangstür aufgehebelt und waren dann eingedrungen. Was sie Täter mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter auf einem Baustellengelände an der Moselstraße einen Baucontainer auf und stahlen daraus einen Winkelschleifer und eine Kaffeemaschine. zu einem Täter liegt eine Beschreibung vor. Danach soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann handeln, der etwa 1,80 Meter groß war, dunkel kurze Haare hatte und eine dunkel Jacke mit blauen Streifen , eine dunkle Hose und dunkle Schuhe trug. Der Mann hatte einen braunen schlanken Hund mit Maulkorb dabei.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

