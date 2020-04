Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche wird an Fußgängerüberweg von Pkw erfasst und leicht verletzt

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Am Fußgängerüberweg an der Heinsberger Straße, in Höhe des Pletschmühlenweges, kam es am Dienstag, 21. April, gegen 16 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einer 14-jährigen Radfahrerin aus Wegberg und einem 32-jährigen Pkw Fahrer aus Heinsberg. Die 14-Jährige war mit ihrem Fahrrad zunächst auf dem Radweg neben der Fahrbahn der Heinsberger Straße aus Wassenberg kommend in Richtung Unterbruch unterwegs. Der 32-Jährige fuhr mit seinem Pkw Ford in gleicher Richtung. Am Fußgängerüberweg, in Höhe des Pletschmühlenweges, überquerte sie die Fahrbahn und wurde dabei vom Pkw erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rät Rad- und Pkw-Fahrer/-innen:

 Steigen sie an Fußgängerüberwegen ab und gehen Sie erst los, wenn auch der motorisierte Verkehr ihre Absicht erkannt und angehalten hat.  Als Pkw-Fahrer achten Sie bitte auf Kinder und Jugendliche, besonders an Fußgängerüberwegen.  Nehmen Sie aufeinander Rücksicht!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell