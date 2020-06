Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Mann mit Messer an Bahnhaltestelle

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.06.2020 gegen 23:45 Uhr wurde der Polizei in Bad Dürkheim zunächst eine verdächtige männliche Person, mit auffälligen Rastazöpfen, an der Bahnhaltestelle West in Ellerstadt gemeldet, die ein Messer in der Hand halten würde. Zu einer Bedrohungssituation wäre es nicht gekommen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte diese Person an einem Haus sitzend festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung konnte ein Schlagring sowie ein Butterflymesser aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 22-jährigen Äthiopier wird nun wegen Verstoß gegen das Waffensetz ermittelt.

