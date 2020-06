Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Dürkheim (ots)

Der VW Golf einer 58-jährigen Geschädigten wurde im Zeitraum vom 14.06.2020 auf 15.06.2020 von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der silberne Golf Typ 4 war in Bad Dürkheim in der Hammelstalstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt worden. Beschädigt wurde der vordere linke Kotflügel, die Fahrertür und der linke eingeklappte Spiegel. Der Schaden beläuft sich auf 1500 EUR. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

