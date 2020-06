Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - kleiner Verkehrsunfall verursacht Verkehrsstau

Bad Dürkheim (ots)

Am 16.06.2020 um 13:20 Uhr kam es auf der Kaiserslauterer Straße im Ortsteil Hardenburg aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen einem Bus und einem LKW zu einem Verkehrsstau. Der 26jährige Busfahrer hielt an der Engstelle in Höhe der Hausnummer 396 an, um den entgegenkommenden LKW vorbeifahren zu lassen. Obwohl der 32jährige Fahrer des LKWs sich größte Mühe gab und nur langsam an dem Bus vorbeifuhr, streifte er dessen Außenspiegel, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Nach etwa 35 Minuten war der Unfall durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgenommen und die Unfallstelle geräumt, sodass der Verkehr auf der Kaiserlauterer Straße wieder fließen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Madeleine Weber



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell