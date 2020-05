Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Zweibrücken (ots)

Am 20.05.2020 gegen 11:40 Uhr kam es in der Canadastraße zu einem Diebstahl. Während die Geschädigte ihre Einkäufe in die Wohnung trug, wurde ihre Handtasche mitsamt Geldbörse, Brille und Smartphone aus dem Auto entwendet. Es entstand ein Schaden von über 2000 Euro. Die Polizei weist darauf hin potentielle Diebe, durch unachtsames Verhalten, nicht in Versuchung zu führen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen sich auf der Dienststelle unter Tel. 06332/9760 bzw. per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden. |pizw

