Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randale endet in Strafanzeige

Pirmasens (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, den 21.05.2020 gegen 03:00 Uhr wurden die Beamten der Polizei Pirmasens in die Winzler Straße in Pirmasens gerufen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, sollten sich vor Ort mehrere Personen befinden, welche randalieren würden. Vor Ort konnten die Beamten zwei alkoholisierte junge Männer im Alter von jeweils 19 Jahren antreffen. Diese hatten zuvor einen Mülleimer einer Bushaltestelle, ein geparktes Kleinkraftrad, sowie eine Hauseingangstür beschädigt. Der durch die zwei Beschuldigten verursachte Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Auf die beiden Männer kommt jetzt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell