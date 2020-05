Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2020 zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr wurde ein geparkter blauer Nissan X-Trail in der Lemberger Straße in Pirmasens beschädigt. Vermutlich wurde mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes die komplette Beifahrerseite des PKW zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

