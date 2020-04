Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Weitere Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstagabend (‪19.20 Uhr‬) trafen sich fünf Männer an einer Waschanlage am Narissenweg. Da sie nah zusammenstanden, wurden den Männern im Alter von 19 bis 23 Jahren Platzverweise erteilt. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertig. Auf einer Bank an der Saarstraße trafen sich vier Personen, um sich dort zu unterhalten. Durch die einschreitenden Polizisten wurden ihnen Platzverweise erteilt und entsprechende Anzeigen erstattet. Am Samstagabend (‪22.55 Uhr‬) trafen sich auf einer Parkbank auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Narzissenweg. Den jungen Männern im Alter von 23 bis 25 Jahren wurden Platzverweise erteilt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Alle Betroffene verstießen erstmalig gegen die Coronaschutzverordnung. Ihnen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

