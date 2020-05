Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2020 zwischen 16:30 und 18:50 Uhr kam es in der Zweibrücker Straße, gegenüber der Einmündung Saarstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter grauer Opel Astra vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Seite der Heckstoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

