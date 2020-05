Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 19.05.2020 um 13:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, das aus Richtung Rimsschweiler gekommen war, in der Ixheimer Straße einen blauen Renault Scenic, der vor dem Anwesen Nr. 145 halbseitig auf dem Gehweg mit der Front in Richtung Stadtmitte geparkt war. Die Halterin des Renault hörte aus einiger Entfernung den Knall und rannte zu ihrem Fahrzeug, konnte aber den Verursacher nicht mehr sehen. Dieser dürfte am rechten Außenspiegel deutlich erkennbar beschädigt sein, denn er hat am geparkten Renault den linken Außenspiegel beschädigt und weitere Schäden an der Fahrerseite verursacht. Der Schaden beträgt ca. 1.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

