Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2020, gegen 12:29 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Rodalben die Rodalber Straße aus Richtung Zweibrücker Straße kommend in Richtung Rodalben. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem dort geparkten PKW kollidierte. Der PKW der Frau wurde auf die linke Fahrzeugseite geschleudert und blieb mittig auf der Fahrbahn liegen. Sowohl der geparkte PKW, als auch der PKW der Frau waren nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in das Städtische Krankenhaus verbracht. Für die Dauer von einer Stunde kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallörtlichkeit. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 30.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell