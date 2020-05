Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streit auf dem "Exe" wegen Freundin

Pirmasens (ots)

Am Montagabend gegen 19:44 Uhr kam im Bereich des Exerzierplatzes zwischen einem 24- und 25-Jährigen zu einem verbalen Streit. Der Grund des Streites soll wohl die Lebensgefährtin von einem der Beteiligten gewesen sein. In Folge des Streites erlitt der 25-Jährige Beteiligte eine Wunde am rechten Oberarm, die im Anschluss im Krankenhaus Pirmasens behandelt werden musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein Messer ursächlich für die Verletzung gewesen sein.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Körperverletzung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.(pips)

