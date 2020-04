Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht - roter Kastenwagen gesucht

Meisenheim (ots)

Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Saarstraße kam es am Donnerstagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Kunde bemerkte gegen 15:10 Uhr einen Schaden an seinem geparkten Pkw. Nach seinen Angaben stand ein roter Kastenwagen neben seinem geparkten Fahrzeug, bevor er gegen 15 Uhr in die Filiale ging. Dieser mögliche Unfallverursacher streifte beim Rückwärtsausparken den Kleinwagen des Geschädigten und verließ anschließend die Unfallstelle,ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Lauterecken bittet um Hinweise zu einem rotfarbenem Kastenwagen, welcher am Donnerstagmittag kurzzeitig auf dem Sparkassenparkplatz stand oder im Stadtgebiet Meisenheim zu sehen war. |pilek

