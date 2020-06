Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erstmeldung - Brand eines Anwesens

Verkehrsbeeinträchtigung

Bad Dürkheim - Ungstein (ots)

Derzeit kommt es, aufgrund eines Hausbrandes in der Weinstraße in Bad Dürkheim-Ungstein und des damit einhergehenden Einsatzes der Rettungskräfte, zu erheblichen Verkehrsbedingungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Im Rahmen des Rettungseinsatzes konnte eine verletzte Person geborgen und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Weitere Auskünfte können derzeit, aufgrund des noch laufenden Einsatzes, nicht gegeben werden. Es wird nachberichtet.

