Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Lkw kommt von der Fahrbahn ab und bleibt auf Schutzplanke liegen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen-Friedenweiler;]

Am heutigen Morgen, gg. 07.35 Uhr befuhr ein Sattelzug die B31 von Freiburg kommend in Richtung Donaueschingen. Kurz nach der Ausfahrt Friedenweiler kam der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann innerhalb eines Baustellenbereiches aufgrund momentan noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr im Anschluss die angrenzende Leitplanke. Das Fahrzeug blieb glücklicher Weise auf der Leitplanke hängen, riss sich jedoch die Treibstofftanks auf, so dass Betriebsstoffe ausliefen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Momentan sind die örtlichen Feuerwehren mit der Bergung des verunfallten Lkw´s beschäftigt. Ein Spezialkran zur Bergung des Sattelzuges ist bereits angefordert. Die Fahrbahn ist bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Eine Örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Umleitungsstrecke in östliche Richtung erfolgt über Rötenbach und Löffingen. In entgegengesetzter Richtung wurde eine Umleitung über Dittishausen und Eisenbach eingerichtet.

Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalles sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

