Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vauban: Schlägerei auf Spielplatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020, gegen 00:20 Uhr, ereignete sich auf einem Spielplatz in der Harriet-Straub-Straße in Freiburg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 10-12 Personen. Beim Eintreffen der Polizei war die Schlägerei bereits beendet und die Beteiligten hatten sich in unterschiedliche Richtungen entfernt.

Bei der Auseinandersetzung soll laut Zeugenaussage einer am Boden liegenden Person gegen den Kopf getreten worden sein.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0761/882-4421 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Florian Hoch

Telefon: 0761 / 882-1016

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell