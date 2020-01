Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven 17.01.- 19.01.2020

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl eines Anhängers In der Kniprodestraße wurden am Nachmittag des 14.01.20 zwei Männer dabei beobachtet, wie sie einen fremden Anhänger an einen Geländewagen anhängten und damit davonfuhren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 04421/942215 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch Freitag kam es zwischen 02:30 und 14:20 Uhr zu einem Einbruch in Heppens. Der Täter gelangte durch das Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung und entwendete dort Spardosen und Flaschen mit einer größeren Menge an Münzgeld. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit Linienbus Freitagmorgen bog eine 75-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Friedenstraße ein. Dort übersah sie einen Linienbus, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 41-jährige Busfahrer wurde leicht verletzt. Am älteren Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Bus ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Brand In der Nacht zu Sonntag kam es in der Pommerschen Straße zum Brand von zwei Papiercontainern. Die Berufsfeuerwehr löschte die Brände ab. Die Ursache ist noch unklar. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Fahrten unter Drogen Bei Kontrollen im Stadtgebiet wurden in der Nacht zu Sonntag drei junge Kraftfahrer im Alter von 24, 28 und 30 Jahren mit Pkw und Motorroller unabhängig voneinander festgestellt, die vor Fahrtantritt Drogen zu sich genommen hatten. Es wurden jeweils Blutproben entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

