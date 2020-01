Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Sande und hat die Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen

Ein junges Pärchen befuhr am 16.01.2020, gegen 17.05 Uhr, mit seinem Pkw in Sande die Hauptstraße in Fahrtrichtung "Sander Ei" und musste kurz vor der Einmündung der Berliner Straße an einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Als sich ein entgegenkommender Pkw, ein VW Golf in weiß, direkt vor ihm den Vorrang beim Linksabbiegen in die Berliner Straße erzwungen hatte, musste der junge Mann stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Linksabbieger zu verhindern. Er betätigte außerdem die Hupe. Nachdem beide Fahrzeug zum Stehen kamen, stiegen beide Fahrer aus. Der unbekannte Mann aus dem entgegenkommenden Wagen ging sofort auf seinen Kontrahenten los, beleidigte diesen verbal, schlug ihm mit der Hand gegen den Kopf und versuchte mit seinen Füßen auf ihn einzutreten. Auch die zwischenzeitlich ausgestiegene Beifahrerin wurde von dem aggressiven Mann sofort angegriffen und erheblich an der Hand verletzt. Das Pärchen musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Der Mann fuhr mit seinem Pkw davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter 04422-684 in Verbindung zu setzen.

