POL-KN: (Eigeltingen-Honstetten, Landkreis Konstanz) Elf Pakete in Gebüsch entsorgt -Zeugen gesucht (19. - 26.10.2020)

Eigeltingen-Honstetten (ots)

Bislang unbekannte Täter entsorgten im Zeitraum von Montag, 19.10., bis Montag, 26.10., insgesamt elf Pakete in einem Gebüsch nahe eines Hofes an der Widumstraße in Honstetten. Die Empfänger der Pakete konnten von der Polizei zum Teil schon ermittelt werden.

Die Polizei sucht zum beschriebenen Sachverhalt und dem Ableger der Pakete nach Zeugen. Personen, die entsprechende Angaben machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Stockach, Tel.: 07771 9391-0, zu wenden.

