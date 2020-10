Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener Radfahrer (26.10.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein 42-jähriger betrunkener Radfahrer hat gestern gegen 21.15 Uhr die Polizei in der Weimarstraße auf den Plan gerufen. Der Mann war einer Polizeistreife aufgefallen, da er mit dem Fahrrad sehr langsam und in Schlangenlinien unterwegs war. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholwert von rund 2,5 Promille, weshalb die Beamten mit ihm in ein Krankenhaus fuhren und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

