Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Unbekannte Einbrecher entwenden Smartphones und ein Elektrofahrzeug

Heidelberg-Südstadt: (ots)

Am frühen Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Mehrfamilienwohnhaus in der Görresstraße, indem sie die Tür von der Garage zum Wohnbereich aufhebelten. Entwendet wurde neben Bargeld, Wertgegenständen und mehreren Elektrogeräten auch einen E-Smart aus der Garage, den die Unbekannten zur Flucht nutzten. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Ein paar Häuser weiter stellte ein 51-jährigen Heidelberger an seinem VW Sharan Aufbruchspuren fest, der er am Straßenrand geparkt hatte. Entwendet wurde nichts. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, wird geprüft. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf. Hinweise werden unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegengenommen.

