POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Unfallflucht in der Meßkircher Straße -Zeugen gesucht (26.10.2020)

Stockach (ots)

Am gestrigen Montag ist es in der Meßkircher Straße auf dem Gelände einer Tankstelle zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 21:00 Uhr beschädigte vermutlich der Fahrer eines blauen Opels beim Rückwärtsfahren einen Ford Focus und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford Focus entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei sucht zur beschriebenen Unfallflucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Stockach, Tel.: 07771 9391-0, zu wenden.

