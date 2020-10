Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Landkreis Tuttlingen) Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand (27.10.2020)

Denkingen (ots)

Unbekannte Täter haben am heutigen Dienstag gegen 14 Uhr in der Straße "Auf Bulz" vier Restmülltonnen in Brand gesetzt. Die Mülltonnen, welche auf dem Gelände der Mehrzweckhalle in einer Holzbox standen, wurden vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

