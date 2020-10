Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener verursacht Unfall - Zeugen gesucht (23.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Hindenburgring / Villinger Straße ereignet hat. Ein 44-jähriger Fiat Panda Fahrer fuhr auf der Villinger Straße in Richtung stadtauswärts und stieß mit einem VW Bora eines 27-Jährigen zusammen, der auf der Straße "Hindenburgring" in Richtung Bahnhof fuhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Ampeln an der Kreuzung in Betrieb und beide Autofahrer beschuldigten sich gegenseitig, jeweils bei "Rot" über die Kreuzung gefahren zu sein. Die Polizei sucht deshalb dringend einen Zeugen, der mit seinem Auto hinter dem VW gefahren sein soll. Er soll kurz an der Unfallstelle angehalten haben und weitergefahren sein, nachdem die Unfallbeteiligten seine angebotene Hilfe zunächst nicht benötigt hätten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim 44-Jährigen deutlichen Atemalkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb ein Arzt beim Fahrer eine Blutprobe entnehmen musste. Beide Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell