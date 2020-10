Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.10.2020

Peine (ots)

Ladendiebstahl

Am Mittwoch, um 11:30 Uhr, meldeten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Breiten Straße in Peine, dass es zu einem Ladendiebstahl gekommen sei und der Täter noch verfolgt werde. Die eingesetzten Beamten konnten einen 44-jährigen Polen in der Bodenstedtstraße vorläufig festnehmen. Zusammen mit einer bislang unbekannten Komplizin hatte der 44-Jährige Waren im Wert von ca. 760 Euro in einem Koffer deponiert und war damit aus dem Geschäft geflüchtet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Täter aufgrund fehlender Haftgründe nach seiner Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.

