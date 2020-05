Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Auto bei Unfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld sucht einen Unfallverursacher, der am heutigen Dienstag (5. Mai 2020) ein geparktes Auto beschädigt hat und geflüchtete war.

Gegen 7:30 Uhr parkte eine Kempenerin ihren Renault Twingo in einer Parkbucht an der Königsstraße, kurz vor der Sankt-Anton-Straße. Als sie etwa eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Diese war komplett zerkratzt und verbeult. Der rechte Außenspiegel war abgerissen. Gegen Mittag suchte sie eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Bisher liegen keine Hinweise zum Unfallverursacher vor. Daher sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (219)

