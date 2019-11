Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Teenager beleidigt und boxt 58-jährige Zugbegleiterin

Magdeburg/Wolmirstedt (ots)

Am Montag, den 25. November 2019 gegen Mittag stellte eine Zugbegleiterin bei der Bundespolizei in Magdeburg eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung. Tatverdächtig ist ein 16-jähriger Junge, der der Zugbegleiterin bereits bekannt war. Die 58-jährige Geschädigte war zuvor in einer S-Bahn auf der Strecke Magdeburg - Wolmirstedt eingesetzt. Während der Fahrscheinkontrolle beleidigte der Teenager die Frau mit ehrverletzenden Worten. Doch damit nicht genug: beim Ausstieg boxte der Deutsche der Zugbegleiterin noch auf den Oberarm. Sie brach ihren Dienst ab und informierte die Bundespolizei, die die Ermittlungen gegen den 16-Jährigen aufnahm.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell