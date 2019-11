Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Jugendliche bewerfen S-Bahn mit Steinen - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Wolfen (ots)

Am Montag, den 25. November 2019 wurde die Bundespolizei gegen 17.45 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über den folgenden Sachverhalt informiert: Der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn, die auf der Strecke Dessau - Leipzig unterwegs war, bemerkte am Bahnhof Wolfen, auf dem Bahnsteig 1 zwei Jugendliche, die seinen Zug bei der Durchfahrt mit Steinen bewarfen. Einer davon trug eine helle Jacke mit Streifen. Glücklicherweise wurde der Zug dabei nicht beschädigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und benötigt die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu den beiden Jugendlichen machen, die sich während der Durchfahrt des Zuges um 17.37 Uhr auf dem Bahnsteig 1 des Bahnhofes Wolfen aufhielten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Hinweise können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.

