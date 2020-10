Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2020 für Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Fahrzeug stieß gegen eine Scheune, zwei leicht verletzte Personen.

Salzgitter, Lobmachtersen, Flachstöckheimer Straße, 06.10.2020, 16:00 Uhr.

Der 41-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die K26, aus Richtung Salzgitter Flachstöckheim kommend, in Richtung Salzgitter Lobmachtersen. Am Ortseingang in Lobmachtersen in einer dortigen Linkskurve verlor der Mann aus derzeit ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt stieß er gegen eine dortige Scheune. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.500 Euro. Bei dem Verkehrsunfall wurde das im Pkw befindliche 6-jährige Mädchen und der Fahrer leicht verletzt. Beide Insassen mussten in das örtliche Krankenhaus gefahren werden.

Fahrzeugführer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen.

Salzgitter, Bad, Vogelwinkel, 05.10.2020, 19:20 Uhr.

Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen seinen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr genutzt zu haben. Bei der Kontrolle des Mannes deuteten Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung hin. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest erhärtete diese Anhaltspunkte. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Gegen den Mann leiteten die Beamten eine Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell