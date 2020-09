Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrüger unterwegs

Haßloch (ots)

Zu einem wiederholten Fall eines sogenannten "Shoulder-Surfers" kam es am heutigen Freitag in den späten Abendstunden in der Haßlocher VR-Bank. So hatte eine 64 jährige Haßlocherin einen 3 stelligen Betrag am Geldautomaten abgehoben. Just noch während dieses Vorgangs erschien ein bislang unbekannter englisch sprechender Mann, welcher die Bankkundin in ein Gespräch verwickelte. Der Unbekannte teilte der Kundin mit, dass sich angeblich noch Geld im Ausgabefach befinden würde, sie nochmals den Automaten bedienen solle. Die Bürgerin schöpfte nun Verdacht, dass der Mann nichts gutes im Schilde führen würde und brach ihr Vorhaben am Automaten ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Mann die Kundin bestehlen wollte, bzw. auch an deren Kontodaten interessiert war. Ein Schaden ist der Bürgerin bis dato zum Glück nicht entstanden. Zurück gelassen hat der Unbekannte allerdings 2 Banknoten a. 20EUR, welche spurentechnisch von der Polizei untersucht werden. Der dann verschwundene englisch sprechende Mann wird als Südländer beschrieben, ca. 30 Jahre alt und 175 cm groß, lockige Haare, trug während des Vorfalls einen Mundschutz. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei in Haßloch unter der Tel. Nr. 06324/9330.

