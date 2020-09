Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW überschlagen

Dirmstein (ots)

Am Freitag Mittag gegen 14 Uhr fuhr eine 64-jährige Frau aus Norddeutschland mit ihrem PKW von Dirmstein in Richtung Gerolsheim. In einer Kurve kam sie aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich ins angrenzende Feld. Da die Fahrerin laut Erstmeldung im PKW eingeklemmt sein sollte, wurde durch die Rettungsleitstelle neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und der Rettungshubschrauber zur Unfallstelle alarmiert. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort wurde festgestellt, dass sich lediglich die Türen des rundum total beschädigten PKW nicht mehr öffnen ließen, und deshalb die Fahrerin das Unfallfahrzeug nicht selbstständig verlassen konnte. Sie wurde zum Glück nur leicht verletzt und kam nach der Befreiung aus ihrem PKW vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 35 Kräften aus mehreren Orten der Verbandsgemeinde Leininger Land mit insgesamt 8 Einsatzfahrzeugen im Einsatz sowie ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber.

