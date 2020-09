Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - lautes Knallgeräusch wahrgenommen

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.09.2020 gegen 00:00 Uhr nahm ein Besucher eines Hotels in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim von seinem Balkon aus zunächst einen lauten Knall, wenig später Wassergeräusche aus dem Bereich des Kurparks wahr. Er vermutete einen Wasserrohrbruch. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Feuerwehr und Polizeikräfte dahingehend keine entsprechenden Feststellungen gemacht werden. Ermittlungen ergaben, das im Bereich des Kurparks die Wassersprenger ausgelöst hätten. Dabei würden abends die Düsen mit einem lauten Knall aus dem Boden schießen und anfangen zu wässern.

