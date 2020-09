Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Flächenbrand

Bad Dürkheim (ots)

Am 02.09.2020 kam es in Ellerstadt in der Bahnstraße in Nähe der Grundschule zu einem Flächenbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Vor Ort waren geschätzte 100 Quadratmeter dürres Gras auf einem unbestellten Feld verbrannt. Für angrenzende Wohnhäuser bzw. das Schulgebäude bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Ebenfalls konnten bislang keine Hinweise auf eine Brandstiftung ermittelt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



