Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 12.07.2020 auf 13.07.2020 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Ostring in Weisenheim am Sand einzubrechen. Sie begaben sich nach Übersteigen des Vorgartenzaunes an die Hinterseite des Gebäudes und versuchten die Kellertür aufzuhebeln. Sie gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

