Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrräder auf Campingplatz entwendet

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom 12.07.2020 auf den 13.07.2020 wurden auf einem Campingplatz in Bad Dürkheim von bislang unbekannten Tätern drei Herren-/Jugendfahrrädern entwendet. Der 53-jähirge Camper hatte die Fahrräder der Marke Bulls (grau/grüngelb), Bergamo (neongelb) und Sirius (schwarz/gelb, nicht verschlossen, auf dem Campingplatz abgestellt. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

