Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Mit PKW überschlagen und leicht verletzt

Quirnheim, K 26 - 13.07.2020, 08:45 Uhr (ots)

Eine 35-Jährige aus Quirnheim befuhr mit ihrem PKW die K 26 in Richtung Bossweiler. In einem Kurvenbereich geriet sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Das Auto überschlug sich und blieb nach ca. 80 m stehen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der PKW war erheblich beschädigt, die 35-Jährige hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

