Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Umzug der Kriminalpolizeiinspektion Idar-Oberstein

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein ist in der vergangenen Woche aus der alten Post zurück in ihr altes Zuhause in der Hauptstraße 236 in Idar-Oberstein eingezogen.

Nachdem zunächst die Polizeiinspektion bereits im Dezember 2019 das durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) übergebene sanierte Gebäude einzog, folgte nun auch die Kriminalpolizei. Somit sind in Idar-Oberstein wieder alle Polizeidienststellen "unter einem Dach". Bürger können sich nun mit ihren Anliegen an die zentrale Anlaufstelle in der Hauptstraße wenden.

Die Beamten der Kriminalpolizei sind ab sofort unter 06781-561-0 zu erreichen. Die bisherigen Erreichbarkeiten stehen für eine kurze Überganszeit ebenfalls zur Verfügung. Die durch den Umzug geänderten Telefonnummern der einzelnen Fachkommissariate der Kriminalpolizei sind der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz zu entnehmen: https://s.rlp.de/Zbv2i

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell