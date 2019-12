Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradfahrer gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag um 17:50 Uhr, bog der Fahrer eines Transporters beim Befahren Kreisverkehrs Rheiner Straße in Lingen die Rheiner Straße in stadtauswärtige Richtung ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer, der den Radweg des Kreisverkehrs, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Schüttorfer Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde das Vorderrad des Fahrrades verbogen. Zum Erstaunen des Transporterfahrers, der den Fahrradfahrer bat, ihm zu einer naheliegenden Haltestelle zu folgen, um dort die Personalien austauschen zu können, legte dieser das von ihm genutzte Fahrrad am Unfallort ab und entfernte sich fußläufig. Das Fahrrad wurde polizeilich sichergestellt; Ermittlungen zum Eigentümer werden geführt. Der Unfallflüchtige wurde wie folgt beschrieben: unter 20 Jahre alt, trug einen Bundeswehrparka und eine Mütze. Ob sich der Fahrradfahrer beim Zusammenstoß verletzt hat, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen gebeten können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer: 0591/870 in Verbindung zu setzen.

