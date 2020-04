Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0239 --Bei Verhaftung Widerstand geleistet--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, Robinsbalje Zeit: 14.04.2020, 16:50 Uhr

-

Bei seiner Festnahme am Dienstagnachmittag leistete ein 21 Jahre alter Mann aus Huchting heftigen Widerstand. Er beleidigte und bespuckte die Polizisten und trat nach ihnen. Seine 19 Jahre alte Freundin filmte die Widerstandshandlungen mit einem Smartphone.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, den die Beamten in seiner Wohnung in der Robinsbalje vollstrecken wollten. Der Betroffene reagierte sofort aggressiv, beleidigte die Polizisten und wollte sich der Festnahme entziehen. Als ihm daraufhin Handfesseln angelegt werden sollten, sperrte sich der 21-Jährige gegen diese Maßnahme. Er spuckte die Polizisten an und trat nach ihnen. Die Freundin des Mannes filmte das Geschehen mit einem Handy. Weil die Frau die freiwillige Herausgabe des Smartphones verweigerte, beschlagnahmten die Beamten das Gerät. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden zudem Betäubungsmittel, mehrere Smartphones und ein gefälschtes Ausweisdokument sichergestellt. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wegen der gemachten Filmaufnahmen wurde eine Anzeige wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes geschrieben. Der Festgenommene wurde zum Polizeigewahrsam überführt.

