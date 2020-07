Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Kallstadt) - Backsteine gestohlen

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 09.07.2020 bis 13.07.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter Backsteine eines abbruchreifen Gebäudes in der Gemarkung Kallstadt, Gewanne Saumagen. Die im Besitz eines Kallstadter Weingutes liegende sogenannte alte Kalkmühle, wurde vermutlich mehrmals durch die Täter widerrechtlich betreten, eine Backsteinwand beschädigt und danach ca. 100 alte Backsteine, sowie ein gelbes Warnschild "Betreten verboten" entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell