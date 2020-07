Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Meckenheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 12.07., gg. 00.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Haßloch eine Sachbeschädigung gemeldet. Eine Überprüfung vor Ort in Kombination mit den Angaben der Anruferin ergab, dass ein Pkw Fiat Tipo, der in der Eichengasse in Meckenheim abgestellt war, durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurde. Genauer traten sie den linken Außenspiegel ab und zerkratzten den Kotflügel vorne links und die Fahrertür. Zeugen konnten zwei Männer im geschätzten Alter zwischen 18 und 20 Jahre beobachten, die zur genannten Zeit genau von dieser Stelle lachend davonrannten. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

