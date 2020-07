Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Meckenheim (ots)

Am Samstag, 11.07., kurz nach 23.00 Uhr, meldete ein Zeuge, dass auf der K 10 zwischen der B 271/Anschlussstelle Ruppertsberg/Meckenheim und Meckenheim der Fahrer eines Pkw Audi in sehr auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Unter anderem hätte der Fahrer bei Gegenverkehr bis auf eine Geschwindigkeit von 20 km/h abgebremst und sei fast in den Grünstreifen gefahren. Am Ortseingang Meckenheim sei er dann beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw komplett auf die Gegenfahrbahn gekommen. Auf Grund des abgelesenen Kennzeichens konnten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch kurze Zeit später den 52-jährigen Fahrzeughalter antreffen. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei auch um den Fahrzeugführer handelte. Bei der Kontaktaufnahme stellten die Beamten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,95 Promille. Der 52-jährige wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zur Polizeiinspektion Haßloch verbracht. Neben einer Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Glücklicherweise führten die ungewöhnlichen Fahrmanöver nicht zu Personen- oder Sachschäden, zumindest soweit der Polizei bisher bekannt.

