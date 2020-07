Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen der Polizei

Niederkirchen - Haßloch (ots)

Am Montag, 13.07., wurden durch die Polizei mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Zunächst kontrollierten Beamte das Durchfahrtsverbot in der Verlängerung der Forster Straße in Niederkirchen, da die Strecke nach wie vor als "illegale Abkürzung" zur gesperrten L 527 zwischen Niederkirchen und Deidesheim genutzt wird. Dabei wurden zwischen 09.15 und 11.00 Uhr 21 Verkehrsteilnehmer überprüft, von denen 5 keine Berechtigung zur Durchfahrt hatten und verwarnt wurden. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr wurde der Verkehr in der Pfaffengasse in Haßloch überwacht. Dabei musste bei 13 kontrollierten Verkehrsteilnehmern 1 Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht und 1 Verstoß gegen die Kindersicherungspflicht in Fahrzeugen festgestellt werden, die beide geahndet wurde. Schließlich wurden im Anschluss noch ein Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht im Lachener Weg (Hubertuskreisel) festgestellt und geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell