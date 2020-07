Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim) - verbotenes Lagerfeuer im Wald

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.07.2020 wurden, durch eine aufmerksame Zeugin, vier Männer mit Rucksäcken gemeldet, die in der Nähe des Unterstands an den Drei Eichen ein Feuer gemacht hätten. Die 53-Jährige machte sich berechtigterweise Sorgen wegen der aktuell herrschenden Waldbrandgefahr. Die Örtlichkeit wurde umgehend aufgesucht. Die vier Männer konnten festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Sie waren gerade dabei sich Essen zuzubereiten. Im Beisein der Polizeibeamten mussten sie das Lagerfeuer wieder löschen. Das unerlaubte Feuer machen im Wald zieht nun ein Ordnungswidrigekeitenverfahren durch das zuständige Forstamt nach sich.

