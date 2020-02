Polizei Paderborn

POL-PB: Schulbus kollidiert mit Baum

Büren-Barkhausen (ots)

(mh) Mit dem Schrecken davon gekommen sind am Mittwochmorgen die Insassen eines Schulbusses in Büren-Barkhausen. Das mit 35 Schulkindern besetzte Fahrzeug war auf der Ringelsteiner Straße gegen 07.54 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei touchierte der Bus einen Baum und kam in einem Graben zum Stehen.

Die Kinder konnten den Bus selbständig verlassen, verletzt wurde niemand. Sie setzten ihre Fahrt zu den Schulen mit einem Ersatzbus fort. Während des Unfalls herrschte Schneefall. Die Polizei Paderborn warnt bei der aktuellen Wetterlage auch weiterhin vor glatten Straßen. Autofahrer sollten in den nächsten Tagen entsprechend vorausschauend und vorsichtig unterwegs sein.

