Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Drogeneinfluss gegen Mauer gefahren

Büren (ots)

(mh) Auf der Burgstraße in Büren ist am Dienstagabend ein 22-jähriger Autofahrer frontal gegen eine Mauer gefahren. Der Mann war mit einem Mercedes gegen 22.10 Uhr in Fahrtrichtung Bertholdstraße unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch verlief ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Der Gesamtschaden läuft sich auf 7.500 Euro.

