POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.10.2020 für Salzgitter.

Streit eskalierte.

Salzgitter, Vor dem Dorfe, 05.10.2020, 20:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 44 Jahren zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen war. Ausgangspunkt der Körperverletzung soll ein Streitgespräch gewesen sein.

Die Polizei kann bei Ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass im Verlaufe der Tatausführung Reizstoff zum Einsatz kam. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Bad, Vogelwinkel, 05.10.2020, 19:20 Uhr.

Die Polizei kontrollierte den Fahrer eines Pkw. Hierbei stellten die Beamten Auffälligkeiten bei dem 18-jährigen Mann fest, die auf einen Drogenkonsum deuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Fahrradfahrer verstießen häufig gegen Vorschriften.

Salzgitter, Lebenstedt, Stadtgebiet, 05.10.2020, 07:00-10:00 Uhr.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei wurden im Stadtgebiet von Salzgitter zahlreiche Radfahrer auf mögliche Fehlverhalten hin kontrolliert.

In nur 3 Stunden konnten insgesamt 18 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Die Radfahrer benutzten zum Teil die falsche Fahrbahnseite, missachteten das Rotlicht, hatten kein funktionsfähriges Licht oder wiesen sonstige technische Mängel auf. In weiteren 20 Fällen wurden die Radfahrer mündlich verwarnt. Die Polizei wird auch weiterhin Fehlverhalten von Radfahrern sanktionieren und somit die Verkehrssicherheit erhöhen.

Geschwindigkeitsmessung erzielte hohe Trefferrate.

Salzgitter, Bundesstraße 6, Abfahrt Salzgitter-Bad, 30.09.2020, 08:40-12:20 Uhr.

Wiederholt führte die Polizei auf der Bundesstraße 6 eine Geschwindigkeitsmessung durch. In einem dortigen Baustellenbereich und in einer 40 km/h-Zone wurden ca. 1090 Fahrzeuge registriert. Bei 246 Fahrzeugen konnten Überschreitungen der zulässigen Höchgeschwindigkeit festgestellt werden. Bei 5 Fahrern deuten sich Fahrverbote an. Der negative Spitzenwert lag bei 101 km/h.

Die Polizei kündigt weitere Geschwindigkeitsmessungen an und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

